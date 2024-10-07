Ata Demirer kendisine gelen yoruma şaşırdı: 'Kariyerim göbeğe mi bağlı?'

Komedyen, "Gösterileriniz kapalı gişe oluyor. Sizler gibi genç isimlerin olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bir sürü yetenekli arkadaş var ama herkesin hikayesi kendine özel. Benimki sadece gösteri değil. Oyunculuk ve senaristlik yapıyorum. Daha geniş bir çalışma alanım var. Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem; gösteri sanatının bütün kolunu yapmaya çalışsınlar. Şarkı, resim, senaristlik ve oyunculuk yapmaya çalışsınlar" yanıtını verdi.