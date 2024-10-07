Ata Demirer kendisine gelen yoruma şaşırdı: 'Kariyerim göbeğe mi bağlı?'
Ata Demirer, “Ata Demirer Gazinosu” gösterisini Kıbrıs’ta sahneledi. Ünlü komedyen, kendisine gelen bir yorumla şaşkına döndüğünü söyledi.
Komedyen Ata Demirer (52) gazino konseptini komediyle birleştirdiği ‘Ata Demirer Gazinosu’ adlı gösterisi ile KKTC'deydi.
Milliyet’in haberine haberine göre önceki akşam Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan MOE Açık Hava Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya gelen ünlü komedyen, Kıbrıs’ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Benim babam ben iki yaşındayken savaş için buradaydı, askerleren biriydi. 52 yaşındayım. 50 sene sonra oğlu özgür Kıbrıs'a sanatçı olarak gösteriye geliyor. Tuhaf bir duygu. Bu durum hoşuma gitti"
Komedyen, "Gösterileriniz kapalı gişe oluyor. Sizler gibi genç isimlerin olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bir sürü yetenekli arkadaş var ama herkesin hikayesi kendine özel. Benimki sadece gösteri değil. Oyunculuk ve senaristlik yapıyorum. Daha geniş bir çalışma alanım var. Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem; gösteri sanatının bütün kolunu yapmaya çalışsınlar. Şarkı, resim, senaristlik ve oyunculuk yapmaya çalışsınlar" yanıtını verdi.
Yılın büyük kısmını teknede geçiren Demirer, "Güzel. Esnaf memnun" diyerek, espri yaptı.