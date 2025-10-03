Ata Demirer sevgilisiyle pozlarını paylaştı

Komedyen Ata Demirer, kariyeri ve paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, Dilara Alemdar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

SÜRPRİZ AŞK ORTAYA ÇIKTI

Ünlü komedyen uzun zaman sonra sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak sevenlerine büyük bir sürpriz yapmıştı.

Demirer, 53’üncü yaş gününde ilk kez sevgilisi Dilara Alemdar ile fotoğraf paylaşarak aşkını resmen ilan etmişti. Çift, yaklaşık 1 yıldır aşk yaşıyor.

PAYLAŞIM GELDİ

Demirer yaza veda niteliğinde yaptığı paylaşımda 'Geçen güzel zamanlardan' notunu düştü.