Ata Demirer sevgilisiyle pozlarını paylaştı

Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medyayı sallayan bir dizi paylaşımla aşkını gözler önüne serdi. Demirer, yeni sevgilisi Dilara Alemdar ile çekildiği kareleri peş peşe Instagram hesabından paylaştı.

Komedyen Ata Demirer, kariyeri ve paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, Dilara Alemdar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

SÜRPRİZ AŞK ORTAYA ÇIKTI

Ünlü komedyen uzun zaman sonra sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak sevenlerine büyük bir sürpriz yapmıştı.Ata Demirer sevgilisiyle pozlarını paylaştı - Resim : 1

Demirer, 53’üncü yaş gününde ilk kez sevgilisi Dilara Alemdar ile fotoğraf paylaşarak aşkını resmen ilan etmişti. Çift, yaklaşık 1 yıldır aşk yaşıyor.

PAYLAŞIM GELDİ

Demirer yaza veda niteliğinde yaptığı paylaşımda 'Geçen güzel zamanlardan' notunu düştü.Ata Demirer sevgilisiyle pozlarını paylaştı - Resim : 2