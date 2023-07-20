Ata Demirer: Yalnızken ne yapayım arabayı mı yiyeyim?

Yaz aylarında Bozcaada'da yaşayan ve deniz tutkunu olan Ata Demirer, bir teknesi, bir de zeytinliği olduğunu açıklarken, "Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz" dedi.

"HAYATIMDA KAÇ TANE DAHA YAZ YAŞAYACAĞIM?"

Ünlü oyuncu Sibel Arna'nın programında, "Bozcaada’da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz, bize insan lazım. Bana ne araziden, arabadan. Yalnızken ne yapayım arabayı mı yiyeyim? Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için tercihlerime 'tamam' demek gerekiyor. ‘Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım?’ diyerek yazın turne yapmıyorum mesela. Bir tane Harbiye Açıkhava yapıyorum, yetiyor" ifadelerini kullandı.

22 KİLO VERME HİKAYESİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Ata Demirer, geçtiğimiz ocak ayında katıldığı programda, "22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım" demişti.