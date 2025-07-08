Ata Demirer yeni yaşında aşkını ilan etti

Ünlü komedyen Ata Demirer, 53. yaş gününü geride bıraktı. Önceki gün annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer ile birlikte evinde kutlama yapan Demirer'in doğum günü pastasını tutan kişinin, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar olduğu ortaya çıktı. Bu durum, Alemdar'ın Demirer'in yeni sevgilisi olduğu iddialarını güçlendirdi.

"Yeni yaşta yeni aşk"

Ata Demirer, sevdikleriyle birlikte verdiği bu özel anı Instagram hesabından "Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba" notuyla paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Aynı günün akşamında ise Demirer, Cihangir'de kız arkadaşıyla el ele görüntülenerek aşk iddialarını pekiştirdi.

"Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem"

Son dönemde verdiği kilolarla da adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, katıldığı bir programda bu değişimin sırrını açıklamıştı. Komedyen, herhangi bir ameliyat geçirmediğini, aksine sıkı bir diyet programı ve düzenli sporla kilo verdiğini belirtmişti:

"30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik indeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem." ifadelerini kullanarak, sağlıklı bir şekilde kilo verdiğinin altını çizmişti.