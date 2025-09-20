Ata Demirer'den sevgilisine romantik kutlama

Ünlü komedyen Ata Demirer, yeni sevgilisi Dilara Alemdar ile romantik karelerini peş peşe paylaştı. Demirer, Instagram'dan yayımladığı pozlarla aşkını ilan etti.

Ata Demirer'den sevgilisine romantik kutlama

Komedyen Ata Demirer, kariyeri ve paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, Dilara Alemdar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

SÜRPRİZ AŞK ORTAYA ÇIKTI

Ünlü komedyen uzun zaman sonra sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak sevenlerine büyük bir sürpriz yapmıştı.Ata Demirer'den sevgilisine romantik kutlama - Resim : 1

Demirer, 53’üncü yaş gününde ilk kez sevgilisi Dilara Alemdar ile fotoğraf paylaşarak aşkını resmen ilan etmişti. Çift, yaklaşık 1 yıldır aşk yaşıyor.

ROMANTİK KUTLAMA

Ata Demirer ile bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar’ın ilişkisi devam ediyor. 53 yaşındaki Demirer, kız arkadaşı Alemdar'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

 

 

 