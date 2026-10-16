Atilla Taş: Kızıma hasretim hiç bitmeyecek

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcı, kızını son yolculuğuna uğurladıktan sonra ilk kez açıklama yaptı.

"ACIMI TARİF EDECEK KELİME BULAMIYORUM"

Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Taş, "Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hâlâ çok güçsüzüm. Ama o kadar yanımda oldunuz ki bir teşekkür etmem gerekiyordu. Acılar gerçekten paylaşılınca dayanılır olabiliyormuş. Bütün Türkiye yavruma ağladınız, gözyaşlarımı sildiniz, iyi ki varsınız. Sanatçı arkadaşlarım eleştirilmiş cenazede yoktular diye ama hem olayın aniliği hem de mekân farklılığı beni yalnız göstermiş olsa da hemen hepsi aradı sordu. Siyasetçisi, sanatçısı, sokaktaki vatandaşıyla, her fikir ve düşünceden, her politik partiden insanlar benimle ağladı" dedi.

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Ben evin haşarı çocuğu oldum hep malumunuz. Bazen sizleri kızdırmış da olabilirim ama kimseyi üzme amacı gütmedim hayatımda. Bizler bir aileymişiz oysa, acı yoldan öğrendim. Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye’nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun. Allah evlatlarınızı ve sevdiklerinizi sizlere bağışlasın. Onlara sarılın benim için, öpün, saçlarını okşayın, sevdiğinizi söyleyin benim için. Kızıma hasretim hiç bitmeyecek. Hepinize çok çok çok teşekkür ediyorum. Kusuruma bakmayın iyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım. Aramalarına dönemediğin herkesten çok özür diliyorum. Belki yine bir yerlerde karşılaşmak üzere çok sağ olun!" şeklinde sözlerini noktaladı.