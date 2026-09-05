Atiye: Atraksiyonlu bir doğum oldu

2018'de prodüktör Erol Sebebci ile evlenen; ilk çocuğu Ferah Feyza'yı 2019 yılında, Neva'yı 2023'te, 3'üncü çocukları Rumi'yi ise 2024'te kucağına alan Atiye, geçtiğimiz günlerde 4'üncü çocuğunu dünyaya getirmişti.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kızına Imany adını veren Atiye, doğumdan sonra Şişli'deki özel bir hastanede eşi Erol Sebebci ile objektif karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SON HAFTALARIM AĞIR GEÇTİ"

Şarkıcı, "Çok mutluyuz, yine atraksiyonlu bir doğum oldu. Benim genelde hamilelik süreçlerim rahat geçer ama son haftalarım biraz ağır geçti. Çok şükür Imany çok sağlıklı doğdu" dedi.

"EVDE UYKU BİRAZ ZOR"

Kalabalık bir eve sahip olduklarından bahseden şarkıcı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim evimiz zaten gürültülü, kaotik bir ev; 20 tane kedi var. 4'üncü çocuğumuz oldu. Gelen misafirler evde zorlanıyor ve neye odaklanacağını şaşırıyor. Neredeyse 30 kişilik bir aile... Evde uyku biraz zor.