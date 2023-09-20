Atiye kızı Neva'yı dünyaya getirdi

2018 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Atiye, bir yıl sonra ilk kızı Ferah Feza'yı kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Atiye'den karnı burnunda poz gelmişti. Doğuma gün sayan Atiye'nin son hali dikkat çekerken şarkıcı bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıklamıştı. "Normal doğum yapacağım" diyen 34 yaşındaki şarkıcının yine kızı olacağı belli olmuştu.

İKİNCİ BEBEĞİNE KAVUŞTU

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Atiye, dün akşam saatlerinde ikinci kız çocuğu Neva'yı dünyaya getirdi. Akşamüstü saatlerinde doğumun başlaması ile hemen hastaneye giden Atiye, doğal doğumla ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

"HAMİLE GİBİ HİSSETMİYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda hamileliği hakkında konuşan Atiye, "Allah'a şükür bir sıkıntı yok. İlk aylarda bir halsizlik olmuştu ama şimdi spor yapıyorum, sahnelere çıkıyorum. Çok da hamile gibi hissetmiyorum kendimi. Doğumun son anına kadar da sahnelerde olacağım. Son ay belki sahneye çıkmam" ifadelerini kullanmıştı.