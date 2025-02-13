Atiye, Lady Gaga'ya dava açıyor

Magazin Burada'ya konuşan Erol Sebebci "Biz hiç duymadık önce. Bu benzerliği bize fanlar haber verdi. İkisinin de ismi "Abracadabra" ama bir sound (müzik) benzerliği de var... Ben bu konuyla ilgilenmek istemiyorum ama avukatlar, bu konudaki uzmanlar ilgileniyor. Siz ne kadar biliyorsanız, biz de o kadar biliyoruz ama benim tahminim, önce uzlaşma yoluna gidecekler" açıklamasında bulundu.