Atiye üçüncü çocuğuna vereceği ismi açıkladı

Geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini açıklayan ve üçüncü kez anne olmaya gün sayan Atiye, bebeğine koyacağı ismi sosyal medya hesabından açıkladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Atiye üçüncü çocuğuna vereceği ismi açıkladı - Resim : 1

Altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da evlenen Atiye, 2019 yılında Ferah Feza'yı, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı kucağına almıştı.

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Atiye üçüncü çocuğuna vereceği ismi açıkladı - Resim : 2

Atiye şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. 

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Atiye üçüncü çocuğuna vereceği ismi açıkladı - Resim : 3

Dokuz aylık hamile olan ünlü şarkıcı kızı için isim düşündüğünü daha önceden açıklamıştı.

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Atiye üçüncü çocuğuna vereceği ismi açıkladı - Resim : 4

Atiye 'Ben Mavera ismini çok beğeniyorum. Görülenin ötesinde anlamında olduğu için çok hoşuma gidiyor. Ama Ferah Feza beğenmiyor. Ailecek karar vereceğiz' diye konuşmuştu.