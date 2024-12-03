Atiye üçüncü çocuğuna vereceği ismi açıkladı
Geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini açıklayan ve üçüncü kez anne olmaya gün sayan Atiye, bebeğine koyacağı ismi sosyal medya hesabından açıkladı.
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Altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da evlenen Atiye, 2019 yılında Ferah Feza'yı, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı kucağına almıştı.
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Atiye şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.
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Dokuz aylık hamile olan ünlü şarkıcı kızı için isim düşündüğünü daha önceden açıklamıştı.
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Atiye 'Ben Mavera ismini çok beğeniyorum. Görülenin ötesinde anlamında olduğu için çok hoşuma gidiyor. Ama Ferah Feza beğenmiyor. Ailecek karar vereceğiz' diye konuşmuştu.