Avatar Atakan'dan duygusal doğum günü mesajı

Avatar Atakan olarak bilinen Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmişti. 2018 yılında ilk çocukları Leon Aslan’ı kucaklarına alan çift, ebeveynlik heyecanını yaşamıştı. Korkmaz ve Atakan Arslan’ın ikinci çocukları Zenia, 2023 yılında dünyaya gelmişti.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Arslan, bugün 36'ncı yaşını kutladı. Eşi Serap Korkmaz Arslan ve çocukları, ünlü isme doğum günü sürprizi hazırladı.

"İYİ Kİ VARSINIZ, İYİ Kİ BİRLİKTEYİZ"

Arslan, duygulandıran doğum günü mesajında; ''Bu sabah böyle uyandırıldım. Hatta tam olarak uyanamamışım. Paradan, şöhretten, başarıdan daha değerli bir şey var.. Sabah uyandığında seni gülümseyerek karşılayan bir eş, seni sevgiyle sarıp sarmalayan çocuklar... Benim en büyük şampiyonluğum bu aile. Ve bir de kalbini, sevgisini, desteğini hiç esirgemeyen siz güzel insanlar... İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz" ifadelerini kullandı.