Avril Lavigne, Paris'te Mod Sun ile nişanlandı

Aşk şehri olan Paris'e boşuna aşk şehri demiyorlar! Avril Lavigne, sevgilisi Mod Son'ın Paris'te yaptığı evlilik teklifine 'Evet' dedi ve punk geri döndü! Grammy Müzil Ödülleri Töreni'nde birlikte poz verdikten sadece birkaç gün sonra, ilişkide bir sonraki adımı attılar.

"Sk8er Boi" gibi hitleriyle tanınan Lavigne, verdiği röportajda şunları söyledi: "Bu, isteyebileceğim en mükemmel, romantik teklifti. Paris'te Seine Nehri'nde bir teknedeydik. Bir kemancımız, şampanyamız ve güllerimiz vardı. Zaman durmuş gibiydi. Yüzüğün içinde bana söylediği ilk söz yazılı 'Merhaba' emojisi ve içinde Mod+Avril yazıyor. En başından beri kalp şeklinde bir pırlanta istediğimi biliyordu çünkü tanıştığımız gün ikimizin üzerinde de kalp şeklinde taşlı yüzükler vardı. Onları o zamandan beri her gün takıyoruz, bu yüzden kalp şeklinde bir nişan yüzüğü takmak tam olarak bizi anlatıyor. Onu çok seviyorum."

Punk kraliçesi Lavigne, teklifin tamamen bir sürpriz olduğunu söylese de, tanıştıktan kısa bir süre sonra, son albümü Love Sux üzerinde çalışırken Mod ile tanışan Lavigne doğru kişinin o olduğunu bildiğini şu sözlerle söyledi. "Stüdyoda yazıp birlikte çalışmaya başladığımız ilk haftadan itibaren çok güçlü ve durdurulamaz bir bağımız olduğunu biliyordum. Her günü bu ilişkiyi daha iyi hale getirdi. Sanki onu sonsuza dek tanıyormuşum gibiydi. Zaman geçtikçe işler daha iyiye gitmeye devam etti ve bu inanılmaz güzel hissettirdi."

Yani bir çeşit ikiz alev modeli gibi...

Bu gönderiyi Instagram'da gör Avril Lavigne (@avrillavigne)'in paylaştığı bir gönderi

Ayrıca gelecek beklentileri için şunları ekledi: "Eğlenmeyi, yaratmayı, birlikte çalışmayı, birlikte gezmeyi, birlikte büyümeyi dört gözle bekliyorum. İyi zamanları kutlamaya yardımcı olabilecek, zorlu zamanlarda size yardımcı olabilecek ve sizin için orada olabilecek birine sahip olmak iyi hissettiriyor."

Gerçek ismi Derek Smith olan Mod Sun, Instagram'da fotoğraflarının altın şu sözleri yazdı: "Tanıştığımız gün senin doğru kişi olduğunu biliyordum. Günlerimiz bitene kadar sonsuza dek birlikte olacağız. Paris'te evlenme teklif ettiğim bir rüya gördüm. Bir yüzük çıkardım ve takmanı istedim. Bakarken tek dizimin üzerindeydim. Sözlerimin anlatamayacağı kadar güzelsin. Elini tuttum ve bir nefes aldım… "Benimle evlenir misin?" dedim ve o "evet" dedi. Seni Seviyorum Avril.