Avrupa Yakası'nın Victoria'sıydı.. Amerika'ya yerleşen ve ismini değiştiren Didem Erol ikinci kez anne oldu

Avustralya'da doğup büyüdükten sonra Türkiye'ye gelerek "Emret Komutanım", "Arka Sokaklar" ve "Avrupa Yakası" gibi dizilerle adını duyuran oyuncu Didem Erol, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'deki kariyerinin ardından sürpriz bir kararla ABD'ye yerleşen ve adını Serah Henesey olarak değiştiren Erol, müzik prodüktörü ve inşaat sektöründe çalışan Nathan Cowles ile 2020 yılında evlenmişti. 2023 yılında ilk çocuğu Ava Rose'u kucağına alan 49 yaşındaki oyuncu, ikinci bebeğini de dünyaya getirdi.

Erol, müjdeli haberi sosyal medya hesabından eşi ve iki çocuğuyla birlikte çekilmiş bir aile fotoğrafı paylaşarak sevenlerine duyurdu.