Avupa Yakası'nın Yaprak'ıydı... Hale Caneroğlu'nun değişimi değişimi şaşırttı

Avupa Yakası'nın Yaprak'ıydı... Hale Caneroğlu'nun değişimi değişimi şaşırttı
Türk televizyonunun fenomen dizilerden Avrupa Yakası'nın unutulmayan karakterlerinden 'Yaprak'ı canlandıran Hale Caneroğlu, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.
Gülse Birsel'in yazdığı ve 5 sene boyunca ekranlarda yer alan unutulmaz dizilerden biri olan Avrupa Yakası'nda birçok karakter hayatımıza girmişti. Bunlardan biri de Hale Caneroğlu'nun canlandırdığı 'Yaprak' karakteriydi. Turuncu saçlarıyla tanıdığımız Caneroğlu'nun son halini görenler tanımakta bir hayli zorlandı.
Oyunculuğu bırakan Hale Caneroğlu kariyerine konuşmacı, yazar ve eğitmen olarak devam ediyor. Galatasaray Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü mezunu olan Hale Caneroğlu, ABD'de tiyatro ve sahne eğitimi almıştır.
OYUNCULUĞU BIRAKTI
Avrupa Yakası'nın ardından birkaç projede daha yer alan Hale Caneroğlu daha sonra oyunculuğu bıraktı.