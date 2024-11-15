Aybüke Pusat: Ben hak ettiğim ücreti alıyorum
Aybüke Pusat, reklam yüzü olduğu markanın davetinde oyuncuların bölüm başı ücretlerinin gündem olmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Söz, Teşkilat, Her Yerde Sen gibi dizilerin yıldız oyuncusu Aybüke Pusat, reklam yüzü olduğu markanın davetinde kamera karşısına geçti.
Etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu, güzellik sırları sorulunca “Bol su içiyorum. Doğal besinler tüketiyorum. Pozitif kalıyorum. Güzel uyuyorum, iyi yemek yiyorum” dedi.
Arkadaşlarının kendisine “Bakım perisi” dediğini anlatan Pusat, “Bakım yapmadan dışarı çıkmam. Çok seviyorum. Öz bakımı, özveriyi ve öz sevgiyi önemsediğim için insanlara da öyle yaklaşıyorum” diye konuştu.
'HAKKIM TAM ANLAMIYLA TESLİM EDİLİYOR'
Son dönem'de hem bir dizi hem de bir tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkan Aybüke Pusat, oyuncuların bölüm başı ücretlerinin gündem olmasıyla ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Ben hak ettiğim bir ücret aldığımı düşünüyorum. Hakkım tam anlamıyla teslim ediliyor.”