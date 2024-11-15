Aybüke Pusat: Ben hak ettiğim ücreti alıyorum

'HAKKIM TAM ANLAMIYLA TESLİM EDİLİYOR'

Son dönem'de hem bir dizi hem de bir tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkan Aybüke Pusat, oyuncuların bölüm başı ücretlerinin gündem olmasıyla ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Ben hak ettiğim bir ücret aldığımı düşünüyorum. Hakkım tam anlamıyla teslim ediliyor.”