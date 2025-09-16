Aybüke Pusat ve Furkan Andıç 6 yıl sonra ilk kez el ele
Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, 'Her Yerde Sen' dizisindeki uyumlarını gerçek hayata taşıdı. 6 yıl boyunca ilişkileri hakkında sessiz kalan çift, ilk kez birlikte objektiflere poz verdi.
2019 yılında yayınlanan “Her Yerde Sen” dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, dizide başlayan aşklarını gerçek hayata taşımıştı
Uzun süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, sonunda kameraların karşısına birlikte çıktı.
Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesine katılan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, kırmızı halıda ilk kez el ele görüntülendi.
Birsen Altuntaş'ta yer alana habere göre; romantik anlarıyla geceye damga vuran çift, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.