Aybüke Pusat ve Furkan Andıç 6 yıl sonra ilk kez el ele

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, 'Her Yerde Sen' dizisindeki uyumlarını gerçek hayata taşıdı. 6 yıl boyunca ilişkileri hakkında sessiz kalan çift, ilk kez birlikte objektiflere poz verdi.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç 6 yıl sonra ilk kez el ele - Resim : 1

2019 yılında yayınlanan “Her Yerde Sen” dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, dizide başlayan aşklarını gerçek hayata taşımıştı

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç 6 yıl sonra ilk kez el ele - Resim : 2

Uzun süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, sonunda kameraların karşısına birlikte çıktı.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç 6 yıl sonra ilk kez el ele - Resim : 3

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesine katılan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, kırmızı halıda ilk kez el ele görüntülendi.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç 6 yıl sonra ilk kez el ele - Resim : 4

Birsen Altuntaş'ta yer alana habere göre; romantik anlarıyla geceye damga vuran çift, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.