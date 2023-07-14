Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı

İki ünlü oyuncu Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, uzun zamandır aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geliyordu. İkiliden şimdiye kadar konu ile ilgili hiçbir açıklama gelmemişti.

İlk poz

Aybüke Pusat hayranlarını sevindirecek bir paylaşım yapmış oldu ve sevgilisi Furkan Andıç ile ilk kez poz verdi.

Bir giyim markası için kamera karşısına geçen ikili, önce tek fotoğraflarını ardından da ilk kez bir arada bir fotoğraflarını paylaştı. Birbirlerine sarılır halde poz veren ünlü çiftin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Furkan Andıç ise Aybüke Pusat'ın paylaşımını Instagram hikayesine gül koyarak paylaştı.