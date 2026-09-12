Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan tatil pozları

Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından tekne tatiline dair fotoğraflar paylaştı.

TATİL POZLARI

Uzun zamandır birlikte olan oyuncu çift Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, çıktıkları tatilde yorgunluk atarak enerji depoladı.

Tatil süresince sık sık objektif karşısına geçen Pusat, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarırken o anları da ölümsüzleştirdi.