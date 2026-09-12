Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan tatil pozları
Ekranların sevilen oyuncusu Aybüke Pusat, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Furkan Andıç ile çıktığı tekne tatilinden özel kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü çiftin Ege koylarında gözlerden uzak geçirdiği keyifli anlara ait fotoğraflar, kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü.
Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından tekne tatiline dair fotoğraflar paylaştı.
TATİL POZLARI
Uzun zamandır birlikte olan oyuncu çift Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, çıktıkları tatilde yorgunluk atarak enerji depoladı.
Tatil süresince sık sık objektif karşısına geçen Pusat, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarırken o anları da ölümsüzleştirdi.
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