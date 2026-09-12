Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan tatil pozları

Ekranların sevilen oyuncusu Aybüke Pusat, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Furkan Andıç ile çıktığı tekne tatilinden özel kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü çiftin Ege koylarında gözlerden uzak geçirdiği keyifli anlara ait fotoğraflar, kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan tatil pozları

Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından tekne tatiline dair fotoğraflar paylaştı.

TATİL POZLARI

Uzun zamandır birlikte olan oyuncu çift Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, çıktıkları tatilde yorgunluk atarak enerji depoladı.Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan tatil pozları - Resim : 1

Tatil süresince sık sık objektif karşısına geçen Pusat, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarırken o anları da ölümsüzleştirdi.Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan tatil pozları - Resim : 2

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aybüke Pusat (@aybukepusat)'in paylaştığı bir gönderi