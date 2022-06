Ayça Ayşin Turan- Alp Navruz çiftinden romantik paylaşım!

‘Ada Masalı’nda partner olan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan’ın sette başlayan arkadaşlığı Kasım 2021’de aşka dönüşmüştü. Oyuncu çifti, önceki gün aşka geldi. Turan, sevgilisiyle romantik pozunu Instagram'dan yayınladı.

AŞK DOLU BAKIŞ

İkili, önceki gün objektif karşısına geçti. Sevgilisiyle siyah-beyaz efektli romantik pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Turan'ın Navruz'a aşk dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.

"BENİ ÇOK UTANDIRDINIZ"

Öte yandan geçtiğimiz ay Etiler'de görüntülenen Ayça Ayşin Turan, gazetecilerin, "Dizi aşkı gerçek oldu. Rol arkadaşınız Alp Navruz ile aşk yaşıyorsunuz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt vermişti.

Oyuncu, "Zaten her şeyi biliyorsunuz. Ne söyleyeyim? Beni çok utandırdınız. Her şey güzel gidiyor. Her şey yolunda." demişti.