Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ayrıldı

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ‘Ada Masalı’ dizisinde iki sevgiliyi canlandırmış, sonra bu aşk gerçeğe dönüşmüştü. Anketlerde Türkiye’nin en sevilen çifti seçilen ikiliye kişi başı 3 milyon TL kazanacakları bir reklam teklifi gelmişti. Çiftin birlikteliği ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

10 aydır beraber olan çiftten kötü haber geldi. Birbirini sosyal medyada takip etmeyi bırakan ikili, fotoğrafları da sildi.

"BENİ ÇOK UTANDIRDINIZ"

Ayrıca daha önce Etiler'de görüntülenen Ayça Ayşin Turan, gazetecilerin, "Rol arkadaşınız Alp Navruz ile aşk yaşıyorsunuz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt vermişti.

Oyuncu, "Zaten her şeyi biliyorsunuz. Ne söyleyeyim? Beni çok utandırdınız. Her şey güzel gidiyor. Her şey yolunda" demişti.

