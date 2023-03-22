Ayça Ayşin Turan imaj yeniledi

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

SAÇLARINI DEĞİŞTİRDİ

Ayça Ayşin Turan bu defa yeni imajıyla gündeme geldi. Saçlarını kestiren ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun yeni hali takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Turan'ın kısa sürede 270 bine yakın beğeni alan gönderisine, "Çok güzelsin", "Leon filmindeki Mathilda'ya benzemişsin" ve "Çok yakışmış" gibi 6 bine yakın yorum geldi.