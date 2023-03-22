Ayça Ayşin Turan imaj yeniledi
Televizyon ekranlarında Meryem, Karagül, Arıza ve Ada Masalı gibi pek çok yapımda rol alan ve başarılı oyunculuğuyla kendisinden bahsettiren oyuncu Ayça Ayşin Turan imaj değişikliğine gitti.
Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.
SAÇLARINI DEĞİŞTİRDİ
Ayça Ayşin Turan bu defa yeni imajıyla gündeme geldi. Saçlarını kestiren ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun yeni hali takipçileri tarafından oldukça beğenildi.
Turan'ın kısa sürede 270 bine yakın beğeni alan gönderisine, "Çok güzelsin", "Leon filmindeki Mathilda'ya benzemişsin" ve "Çok yakışmış" gibi 6 bine yakın yorum geldi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör