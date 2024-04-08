Ayça Ayşin Turan'dan Demet Evgar'a övgü: Harika bir oyunculuk, onu izlemek çok güzel
Ayça Ayşin Turan önceki gün Bebek’te bir mekândan çıkarken görüntülendi. Turan, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' için övgü dolu sözlerde bulundu.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ayça Ayşin Turan, Bebek'teki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Bayram için planı olmadığını dile getiren Ayça Ayşin Turan; "Beyazlamış mıyım? Şu an için bir tatil düşüncemiz yok. Belki de olur anlık gelişir. Bakalım o zaman neler olacak göreceğiz. Ağzımdan laf almaya çalışıyorsunuz" diyerek güldü. Bunun üzerine muhabirler, Turan'a aşk hayatını sorunca, "Aşk güzel şey" diyerek güldü.
Ayça Ayşin Turan, son dönemde bazı erkek ünlülerin oje sürmesi ve estetik yaptırmasıyla ilgili sorulara ise; "Arkadaşlar ben estetik uzmanı değilim. Biraz da bana herkesin kendi tercihi gibi geliyor, şimdi sizin kız arkadaşınız bıyık bıraksa nasıl olur? Sizleri gördüğüme mutlu oldum" yanıtını verdi.
Öte yandan son dönemde takip ettiği televizyon dizileri hakkında da konuşan Ayça Ayşin Turan, SHOW TV'de ekrana gelen 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' için övgü dolu sözlerde bulunarak; "Bahar' dizisini izliyorum çok güzel bir senaryo ve çok güzel bir iş olmuş" dedi.