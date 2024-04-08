Ayça Ayşin Turan'dan Demet Evgar'a övgü: Harika bir oyunculuk, onu izlemek çok güzel

Ayça Ayşin Turan önceki gün Bebek’te bir mekândan çıkarken görüntülendi. Turan, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' için övgü dolu sözlerde bulundu.

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Ayça Ayşin Turan'dan Demet Evgar'a övgü: Harika bir oyunculuk, onu izlemek çok güzel - Resim : 1

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ayça Ayşin Turan, Bebek'teki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. 

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Ayça Ayşin Turan'dan Demet Evgar'a övgü: Harika bir oyunculuk, onu izlemek çok güzel - Resim : 2

Bayram için planı olmadığını dile getiren Ayça Ayşin Turan; "Beyazlamış mıyım? Şu an için bir tatil düşüncemiz yok. Belki de olur anlık gelişir. Bakalım o zaman neler olacak göreceğiz. Ağzımdan laf almaya çalışıyorsunuz" diyerek güldü. Bunun üzerine muhabirler, Turan'a aşk hayatını sorunca, "Aşk güzel şey" diyerek güldü.

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Ayça Ayşin Turan'dan Demet Evgar'a övgü: Harika bir oyunculuk, onu izlemek çok güzel - Resim : 3

Ayça Ayşin Turan, son dönemde bazı erkek ünlülerin oje sürmesi ve estetik yaptırmasıyla ilgili sorulara ise; "Arkadaşlar ben estetik uzmanı değilim. Biraz da bana herkesin kendi tercihi gibi geliyor, şimdi sizin kız arkadaşınız bıyık bıraksa nasıl olur? Sizleri gördüğüme mutlu oldum" yanıtını verdi. 

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Ayça Ayşin Turan'dan Demet Evgar'a övgü: Harika bir oyunculuk, onu izlemek çok güzel - Resim : 4

Öte yandan son dönemde takip ettiği televizyon dizileri hakkında da konuşan Ayça Ayşin Turan, SHOW TV'de ekrana gelen 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' için övgü dolu sözlerde bulunarak; "Bahar' dizisini izliyorum çok güzel bir senaryo ve çok güzel bir iş olmuş" dedi.