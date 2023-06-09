Ayça Bingöl: Babamın cenazesine gitmedim!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Benim Adım Gültepe, Kırmızı Oda, Yürek Çıkmazı gibi ses getiren dizilerdeki oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Ayça Bingöl, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Bingöl, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

AYÇA BİNGÖL: BABAMIN CENAZESİNE GİTMEDİM

“Karnımda iki bebek varken çok acayip bir karar vermek zorunda kaldım… Benim hamileliğim çok riskliydi, hastanede yatıyordum, hiç kalkmadan, kıpırdamadan yatmam gerekiyordu, 13 hafta yattım hastanede. Babam hastaydı, ben hastanedeyken yoğun bakıma alınmış ve vefat etti. Doktorum 'Cenazeye gitmene izin veremem ama gideceğim diyorsan gidersin tutamam. Biz seni haftalardır kıpırdamadan yatırıyoruz. Baban da gitti. Ne yapacaksın?' dedi. Bir saniye bile düşünmeden karar verdim ve gitmedim. Bu durumla ilgili hiçbir suçluluk ve yük taşımıyorum. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bir tarafta ölüm bir tarafta yaşam varsa biz her koşulda yaşamı seçiyoruz. Burada enteresan olan o vicdan azabını yaşamamak… Oradan kalan şey hüzün. O da sadece vedalaşamama hüznü. Onu da bir şekilde hallediyorsun...” diyerek devam etti.