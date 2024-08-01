Ayça Erturan: Tipoloji olarak Türkler çok cazip

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile tanınan Ayça Erturan, oyunculuk yapmak için Amerika'ya görüşmeler yapmaya gideceğini açıkladı.

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Ayça Erturan: Tipoloji olarak Türkler çok cazip - Resim : 1

Komedyen Levent Kırca'nın oğlu, yönetmen Oğulcan Kırca ile 10 yıldır evli olan Ayça Erturan, yurt dışında oyunculuk yapmayı hedeflediğini ve görüşmeler yapmak için Amerika'ya gideceğini açıkladı.

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Ayça Erturan: Tipoloji olarak Türkler çok cazip - Resim : 2

Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu verdiği kilolar hakkında da açıklamalarda bulundu. Erturan, ''Aralıklı oruç tutarak 20 kilo verdim. Yemedim içmedim. Restoranların önünden geçerken kafamı çeviriyorum, kokular geliyor, burnumu tıkıyorum. Böyle önlemler aldım. Eski fotoğraflarıma bakınca ‘Kim o kız?’ diyorum. Doğumdan sonra yenilenmem gerekiyordu, sanırım şu an 20 kilo verdim” şeklinde konuştu. 

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Ayça Erturan: Tipoloji olarak Türkler çok cazip - Resim : 3

Son olarak final yapan 'Maviye Sürgün' dizisinde rol alan ünlü isim, tipoloji olarak Türk oyuncuların yurt dışında çok avantajlı olduğunu söyledi.

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Ayça Erturan: Tipoloji olarak Türkler çok cazip - Resim : 4

''Bir ayağımı oraya koydum. Eşimin işleri dolayısıyla Los Angeles'tayım. Güzel işler başaracağız. Ben başka bir şey yapamam, başka işten anlamam. En iyi yaptığım iş mi bilmiyorum ama becerebildiğim en iyi şey. Menajerim var, orada görüşmeler için gidiyorum. Hollywood bizi beklemiyor çünkü deli gibi insan var. Aksanlı konuştuğumuz için onlara daha farklı geliyoruz. Tipoloji olarak Türkler çok cazip. Güzel bir yolculuk başlayacak benim için.''