Ayça Erturan: Tipoloji olarak Türkler çok cazip

Komedyen Levent Kırca'nın oğlu, yönetmen Oğulcan Kırca ile 10 yıldır evli olan Ayça Erturan, yurt dışında oyunculuk yapmayı hedeflediğini ve görüşmeler yapmak için Amerika'ya gideceğini açıkladı.
Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu verdiği kilolar hakkında da açıklamalarda bulundu. Erturan, ''Aralıklı oruç tutarak 20 kilo verdim. Yemedim içmedim. Restoranların önünden geçerken kafamı çeviriyorum, kokular geliyor, burnumu tıkıyorum. Böyle önlemler aldım. Eski fotoğraflarıma bakınca ‘Kim o kız?’ diyorum. Doğumdan sonra yenilenmem gerekiyordu, sanırım şu an 20 kilo verdim” şeklinde konuştu.
Son olarak final yapan 'Maviye Sürgün' dizisinde rol alan ünlü isim, tipoloji olarak Türk oyuncuların yurt dışında çok avantajlı olduğunu söyledi.
''Bir ayağımı oraya koydum. Eşimin işleri dolayısıyla Los Angeles'tayım. Güzel işler başaracağız. Ben başka bir şey yapamam, başka işten anlamam. En iyi yaptığım iş mi bilmiyorum ama becerebildiğim en iyi şey. Menajerim var, orada görüşmeler için gidiyorum. Hollywood bizi beklemiyor çünkü deli gibi insan var. Aksanlı konuştuğumuz için onlara daha farklı geliyoruz. Tipoloji olarak Türkler çok cazip. Güzel bir yolculuk başlayacak benim için.''