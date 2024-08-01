Ayça Erturan: Tipoloji olarak Türkler çok cazip

''Bir ayağımı oraya koydum. Eşimin işleri dolayısıyla Los Angeles'tayım. Güzel işler başaracağız. Ben başka bir şey yapamam, başka işten anlamam. En iyi yaptığım iş mi bilmiyorum ama becerebildiğim en iyi şey. Menajerim var, orada görüşmeler için gidiyorum. Hollywood bizi beklemiyor çünkü deli gibi insan var. Aksanlı konuştuğumuz için onlara daha farklı geliyoruz. Tipoloji olarak Türkler çok cazip. Güzel bir yolculuk başlayacak benim için.''