Aydilge: Eşime flörtöz mesajlar atan kadınlar olduğunu öğrendim

Şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda eşine mesaj ve fotoğraf atan kadınlar olduğunu anlatırken, "Birkaç şey söylemek istiyorum" diyerek konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı eşine DM'den mesaj atanlar için sözlerine, ''Sevgili eşim Utku'ya flörtöz mesajlar atan, hatta bir takım resimlerini yollayan kadınlar olduğunu öğrendim. Eşim bu profilleri engelleyip geçse de ben birkaç şey söylemek istiyorum.'' diyerek başladı.

"BİR ERKEĞİN SEVGİSİNİN HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY OLDUĞU DAYATILDI"

Aydilge sözlerine şöyle devam etti: "Bize hep bir erkeğin sevgisinin, onayının hayattaki en değerli şey olduğu dayatıldı. Kadın başımıza eksik ya da yarımmışız da başımızda bir erkek olması bizi değerli kılacak en önemli şeymiş gibi düşündürtüldü. Evet, erkek egemen bir dünyada yaşadığımız için çoğu zaman kendi değerimizi erkeklerin beğenisi üzerinden belirliyoruz. Ama biz bundan ibaret değiliz. Evli bir kadının kocasını elde etmekse bazıları için hemcinslerini elemek, rakibine gol atmak gibi hissettiriyor olabilir."

"EŞİMİ ELDE ETMEK SİZİ BAŞARILI KILMAYACAK"

"Ama benim eşimi ya da başka bir erkeği elde etmek sizi başarılı ya da şampiyon kılmayacak. Asıl madalyalar sizin hayata kattıklarınızdan ve ürettiklerinizden gelecek. Biz birbirimizin acısı üzerinde tepinerek dans edecek rakipler değiliz. Biz kız kardeşleriz."

'HEM ŞİMDİ HEM DE GEÇMİŞ YAŞANTIMIZDA RUH EŞİYİZ'

Aydilge daha önce yaptığı açıklamada "Biz sadece şimdiki hayatlarımızda değil, geçmiş yaşamlarımızda da bir arada olduğumuza ve birbirimizin ruh eşi olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden de 17'nci yüzyıl Barok dönemine ait özel bir konsept hazırlattık" demişti.