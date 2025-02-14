Aydilge'den Sevgililer Günü'nde yalnız olanlara destek

Birçok ünlü isim gibi Aydilge de takipçilerinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Aydilge'den Sevgililer Günü'nde yalnız olanlara destek - Resim : 1

Utku Barış Andaç ile mutlu bir evlilik sürdüren Aydilge, son olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tek başına geçiren hayranları için bir açıklamada bulundu.

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Aydilge'den Sevgililer Günü'nde yalnız olanlara destek - Resim : 2

Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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Aydilge'den Sevgililer Günü'nde yalnız olanlara destek - Resim : 3

"Sevgililer Günü nedeniyle yalnızlığının üzerine tuz basıldığını hisseden tüm güzel insanlara söylemek isterim ki sahte bir ilişkideyim hissindense, gerçek bir tek başınalık çok daha kıymetli.

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Aydilge'den Sevgililer Günü'nde yalnız olanlara destek - Resim : 4

Kötü olan, yalnızlıktan ziyade beraberken yalnız hissettirilmek" diyerek 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yalnız geçirecek takipçilerine destek oldu.