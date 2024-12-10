Aydilge'nin ‘Cıstak’ şarkısı eleştirisine rapçi Ceza da dahil oldu

Ünlü şarkıcı, '...Kadını içine girip çıkılacak bir aparattan ibaret görmeye meyilli olduğumuz bir gerçek. Bu şarkılar uzaydan gelmiyor yani. İçimizden çıkıyor ama şarkı sözü diyip geçmek yerine bu tarz sözlerin nasıl da bu kültürü pekiştirdiğini, normalleştirdiğini unutmayalım.' şeklindeki açıklamasıyla tepki göstermişti.