Aydilge'nin ‘Cıstak’ şarkısı eleştirisine rapçi Ceza da dahil oldu
Spotify'ın 2024 yılına dair en çok dinlenen şarkılarını açıkladığı listede 'Cıstak' şarkısının birinci olmasına şarkıcı Aydilge tepki göstermişti. Son olarak rapçi Ceza da konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Spotify'ın her yıl düzenlediği 'yıl sonu karnesi' geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Türkiye'nin en çok dinlediği şarkı Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' olmuştu.
Yılın en çok dinlenen şarkısı olan 'Cıstak'a kısa sürede sosyal medyada birçok tepki geldi. Tepkilerden biri de şarkıcı Aydilge'ye aitti.
Ünlü şarkıcı, '...Kadını içine girip çıkılacak bir aparattan ibaret görmeye meyilli olduğumuz bir gerçek. Bu şarkılar uzaydan gelmiyor yani. İçimizden çıkıyor ama şarkı sözü diyip geçmek yerine bu tarz sözlerin nasıl da bu kültürü pekiştirdiğini, normalleştirdiğini unutmayalım.' şeklindeki açıklamasıyla tepki göstermişti.
'Cıstak' şarkısının yapımcısı İbrahim Tilaver'se Aydilge'yi hedef alıp ünlü şarkıcıya, ''Sen ‘kiralık aşk’ adlı diziye jenerik yaparken kadın bedenini neden düşünmedin diye sorarlar Aydilge'' şeklinde cevap vermişti.