Aynı Yağmur Altında dizisi ne zaman yayınlanacak? Aynı Yağmur Altında oyuncu kadrosu ve konusu

Dizi, insan hakları mücadelesi veren Rosa'nın (Nilsu Berfin Aktaş), Londra'daki bir Gazze protestosu sırasında hayatının değişmesini konu alıyor. Rosa, hem yakasını bırakmayan hastalığıyla mücadele ederken hem de gizemli bir arayışın peşinden İstanbul'a sürükleniyor. Kaderin cilvesiyle, aynı protestoda karşılaştığı Ali (Burak Tozkoparan) ile İstanbul’da yolları tekrar kesişiyor. Ancak bu tutkulu aşk; ailevi baskılar, inanç farklılıkları ve dış dünyadan gelen büyük tehditlerin gölgesinde bir "felakete" dönüşme riski taşıyor.