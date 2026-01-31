Aynı Yağmur Altında dizisi ne zaman yayınlanacak? Aynı Yağmur Altında oyuncu kadrosu ve konusu
ATV ekranlarının iddialı yapımı "Aynı Yağmur Altında", hem dev kadrosu hem de Londra’dan İstanbul’a uzanan dokunaklı hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Aynı Yağmur Altında dizisi ne zaman yayınlanacak? Aynı Yağmur Altında oyuncu kadrosu ve konusu
Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ı başrollerde buluşturan "Aynı Yağmur Altında" yayınlanan son tanıtımlarıyla sosyal medyada büyük bir merak uyandırdı. Dizinin yayın tarihi de belli oldu.
Yayın Tarihi ve Yapım Kadrosu
İlk Bölüm: 9 Şubat 2026, Pazartesi akşamı saat 20:00’de ATV’de.
Yapım: Baba Yapım.
Yönetmen: Ali Balcı.
Senaryo: Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal.
Dizi, insan hakları mücadelesi veren Rosa'nın (Nilsu Berfin Aktaş), Londra'daki bir Gazze protestosu sırasında hayatının değişmesini konu alıyor. Rosa, hem yakasını bırakmayan hastalığıyla mücadele ederken hem de gizemli bir arayışın peşinden İstanbul'a sürükleniyor. Kaderin cilvesiyle, aynı protestoda karşılaştığı Ali (Burak Tozkoparan) ile İstanbul’da yolları tekrar kesişiyor. Ancak bu tutkulu aşk; ailevi baskılar, inanç farklılıkları ve dış dünyadan gelen büyük tehditlerin gölgesinde bir "felakete" dönüşme riski taşıyor.
Dizi, usta isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday:
Usta İsimler: Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can ve Mine Çayıroğlu.
Genç ve Popüler İsimler: Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan ve Birand Tunca.