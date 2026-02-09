Aynı Yağmur Altında'nın Rosa'sı Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında? Nereli?

atv ekranlarının yeni iddialı yapımı Aynı Yağmur Altında, bu akşam (9 Şubat Pazartesi) ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizide canlandırdığı Rosa Sofía Martínez karakteriyle şimdiden tüm dikkatleri üzerine çeken Nilsu Berfin Aktaş, hem karakterinin derinliği hem de bu rol için geçirdiği değişimle adından söz ettiriyor.

Rosa Sofía Martínez: Aktivist ve İspanyol Bir Ruh

Dizinin hikâye merkezinde yer alan Rosa, sadece bir aşık değil; aynı zamanda kendini insan haklarına adamış bir aktivist. Karakterin derinliğini yansıtmak isteyen Aktaş, rolü için özel bir hazırlık süreci geçirdi:

Karakterin İspanyol kökenli ve Londra’dan gelen çok dilli yapısı nedeniyle oyuncu İspanyolca dersleri aldı.

Rolü için saçlarında değişikliğe giden Aktaş, daha farklı bir görünüme büründü.

Londra'da yaşadığı travmatik bir olay sonrası İstanbul'a gelen Rosa, burada hastalığıyla mücadele ederken Ali (Burak Tozkoparan) ile yollarının kesişmesiyle kalbi ve aklı arasında büyük bir sınav verecek.

Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nereli?

17 Ağustos 1998 Ankara doğumlu olan yetenekli oyuncu, Yetenek Evi Sanat Akademisi mezunudur. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Aktaş, her projesinde başrol başarısıyla dikkat çekmektedir:

2019-2021: Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Gökçe) ile büyük çıkış yaptı.

2021: Benim Hayatım (Hayat) projesinde başrolü üstlendi.

2022-2023: Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Gizem) karakteriyle geniş kitlelere ulaştı.

2023-2024: Yaz Şarkısı ve Korkma Ben Yanındayım dizilerinde rol aldı.

2025: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Ayşe karakterine hayat verdi.

2026: Aynı Yağmur Altında ile Rosa olarak kariyerinin en farklı rolüne imza atıyor.



