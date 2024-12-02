Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel'den yeni poz geldi

Eylül ayında ayrıldıkları konuşulan Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel, Kenan Doğulu konserinde ortaya çıkarak ilişkilerinin dolu dizgin devam ettiğini gözler önüne serdi.

Elele Online

Elele Online
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Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel'den yeni poz geldi - Resim : 1

Masterchef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. 

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Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel'den yeni poz geldi - Resim : 2

Şef Somer Sivrioğlu ve şarkıcı-yazar Ayşe Özyılmazel'in, geçtiğimiz eylül ayında ayrıldıkları iddia ediliyordu. İkili, önceki akşam Kenan Doğulu konserinde görüntü verdi.

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Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel'den yeni poz geldi - Resim : 3

Tersane İstanbul’da gerçekleşen konserde sahne önünde eğlenen Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel, birbirlerine sarılarak poz vermeyi ihmal etmedi. Sivrioğlu ile Özyılmazel’in fotoğrafını organizatör Ahmet San sosyal medya hesabında paylaştı

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Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel'den yeni poz geldi - Resim : 4