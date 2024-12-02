Anasayfa Magazin Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel'den yeni poz geldi
Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel'den yeni poz geldi
Eylül ayında ayrıldıkları konuşulan Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel, Kenan Doğulu konserinde ortaya çıkarak ilişkilerinin dolu dizgin devam ettiğini gözler önüne serdi.
1 / 4
Masterchef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla gündeme geldi.
2 / 4
Şef Somer Sivrioğlu ve şarkıcı-yazar Ayşe Özyılmazel'in, geçtiğimiz eylül ayında ayrıldıkları iddia ediliyordu. İkili, önceki akşam Kenan Doğulu konserinde görüntü verdi.
3 / 4
Tersane İstanbul’da gerçekleşen konserde sahne önünde eğlenen Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel, birbirlerine sarılarak poz vermeyi ihmal etmedi. Sivrioğlu ile Özyılmazel’in fotoğrafını organizatör Ahmet San sosyal medya hesabında paylaştı
4 / 4