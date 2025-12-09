Ayrıldıkları söyleniyordu! Timothee Chalamet ve Kylie Jenner çifti turuncu seçimleriyle kırmızı halıda
Son dönemde haklarında çıkan ayrılık söylentileriyle gündeme gelen ünlü isimler Kylie Jenner ve Timothée Chalamet, Los Angeles’ta katıldıkları bir gala ile bu iddiaları kesin olarak yalanladı. Çift, galaya el ele katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti ve kırmızı halıda aşk dolu pozlar verdi. Kylie Jenner ve Timothée Chalamet, bu ikinci ortak kırmızı halı çıkışlarında, kıyafet seçimlerindeki uyumla da magazin basınının beğenisini topladı.
İkili, Los Angeles'taki Marty Supreme filminin galasına el ele katılarak hem ilişkilerinin devam ettiğini ilan etti hem de göz alıcı kıyafet uyumlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
2023'ten bu yana birlikte olmalarına rağmen, bu gala Kylie Jenner'ın Timothée Chalamet'ye ikinci kez kırmızı halıda eşlik edişine sahne oldu. Çift, bu seferki görünümlerinde turuncu rengi tema olarak seçerek tam bir uyum yakaladı. Timothée Chalamet parlak turuncu deri takım elbise, turuncu ipek gömlek ve turuncu botlar giyerek cesur bir stil sergiledi.
Kylie Jenner, göğüs ve bel hizasında üçgen kesimleri olan, yere kadar uzanan turuncu bir elbise tercih etti. Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Jenner'ın ayakkabıları ve tırnakları da turuncu renkteydi.
Çiftin ilk ortak kırmızı halı deneyimi ise, geçtiğimiz Mayıs ayında Roma'daki 70. David Di Donatello Ödülleri'nde gerçekleşmişti. O etkinlikte çift, baştan aşağı siyah giyerek zarif bir uyum sergilemişti. Bu son görünümleri ise, renk ve cesaret açısından ilk görünümlerine çarpıcı bir tezat oluşturdu.