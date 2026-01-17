'Ayrılsak Da Beraberiz’in yıldızları Hakan Yılmaz ve Janset aynı filmde buluştu

'Ayrılsak Da Beraberiz’in başrol oyuncuları Hakan Yılmaz ve Janset Paçal 'Bayan Schmidt’in Komşuları Hakkında' (Über die Nachbarn von Frau Schmidt) adlı filmde buluştu.

Çekimleri Berlin’de başlayan bağımsız film projesinin yönetmenliği ve senaristliği Bumin Musul imzası taşıyor.

OYUNCU KADROSU

Birsen Altuntaş'ta yer alan habere göre; 'Bayan Schmidt’in Komşuları Hakkında' filminde Hakan Yılmaz “Emrah” karakterine hayat veriyor. Filmde Emrah karakterinin ablalarını usta oyuncular Hasibe Eren ve Janset canlandırılıyor. Alman yapımı filmin kadrosunda Devin Özgür Çınar da yer alıyor.