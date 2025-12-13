Ayşe Arman, Arnavutköy’deki deniz manzaralı evini paylaştı! Beğeni topladı
Gazeteci Ayşe Arman, İstanbul'un gözde semtlerinden Arnavutköy'de bulunan ve denize nazır konumuyla dikkat çeken eviyle sosyal medyada büyük ilgi odağı oldu. Arman'ın bu özel yaşam alanı, küçük metrekarelere sahip olmasına rağmen sergilediği özenli dekorasyon ve ferah tasarımıyla öne çıktı.
Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla evinin kapılarını takipçilerine açan Arman, bu özel yaşam alanını, "Küçük evimize geldim. Bavul henüz salonun ortasında. Hep kendimi iyi hissediyorum bu evde" notuyla paylaştı.
Arman'ın evi, sınırlı metrekareye sahip olmasına rağmen, uygulanan dekorasyon stratejisi ile büyük beğeni topladı.
Ev, dikkatle seçilmiş mobilyalar ve ferah bir atmosfer yaratan açık renklerin ağırlıkta olduğu bir tasarımla öne çıktı.