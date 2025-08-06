Ayşe Sena Şeref, 'Miss International 2025'te Türkiye'yi temsil edecek

Miss Turkey 2024 yarışmacılarından Ayşe Sena Şeref, dünyanın önde gelen güzellik yarışmalarından Miss International 2025’te Türkiye’nin resmi temsilcisi olarak Tokyo’ya gidecek.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam eden Ayşe Sena Şeref, hem akademik hem de kişisel vizyonuyla dikkat çekiyor.

Şeref, bu önemli görevi üstlenmenin heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Doğu ile Batı'nın birleştiği bu topraklardan yalnızca bir ünvan değil, köklü bir miras taşıyorum. Miss International 2025’te Türkiye’nin resmi temsilcisi olarak; tarihimizin gücünü, kültürümüzün zarafetini ve bugünün çağdaş Türk kadınının sesini dünyaya duyurma yolunda ilerliyorum.”

Sözlerine duygusal bir notla devam eden Şeref, sürecin kendisi için bir yarışmadan çok daha fazlası olduğunu vurguladı:

“Bu yolculuk, bir yarışmadan çok daha fazlası... Kimliğimizin, özümüzün ve bugüne kadar geldiğimiz yolun gurur dolu bir kutlaması. Unutmayın, bir şey kısmetinizde varsa ne olursa olsun sizi bulur. Tokyo, geliyorum...”

Japonya merkezli Miss International yarışması, ilk kez 1960 yılında düzenlenmiş ve günümüzde ulusal temsilcilerin katılım sayısı bakımından dünyanın en büyük dördüncü uluslararası güzellik organizasyonu olarak kabul ediliyor. Yarışma, yalnızca güzelliği değil; kültürel temsil, zarafet ve uluslararası anlayışı da ön plana çıkarıyor.