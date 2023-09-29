Ayşe Tolga'dan kuzeni oyuncu Seda Fettahoğlu'na acı veda!

Beyoğlu'nda parkta bir üniversite öğrencisi tarafından naaşı bulunan Seda Fettahoğlu'nun ölümü, başta Şehir Tiyatroları camiası olmak üzere birçok sanatçıyı derinden üzdü. Fettahoğlu ile, kendisi gibi oyunculuk da yapan aynı zamanda yazar da olan Ayşe Tolga'nın kuzen oldukları öğrenildi.

AYŞE TOLGA'DAN KUZENİ SEDA FETTAHOĞLU'NA ACI VEDA

Kuzeninin ardından sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Ayşe Tolga, kuzeni için ifadeleri kullandı: "Cancanımın dostu, canım kuzenim, gittin be gülüm, çok üzgünüm. Canım Seda'm. Kuzenim Seda Fettahoğlu bugün vefat etti. Başımız sağ olsun."

Tolga ayrıca, "Hayat en sevdiklerimizle sınar bizi. Güzeller güzeli, akıllı, neşeli, yetenekli kuzum, kuzenim Seda Fettahoğlu' nu kaybettik dostlar. Duanızı eksik etmeyin." mesajını da yayımladı.