Ayşecan Tatari, ayrıldığı eşi Edip Tepeli ile kızlarının doğum gününü kutladı

'Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanınan Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta dünyaevine girmişti.

Çift, 2020 yılında ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

36. yaşını kutlayan Ayşecan Tatari, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla ayrıldıklarını resmen itiraf etmişti.

"AİLE OLMAK BAKİ"

Tatari, gönderisine ''Aile olmak baki. Sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz.'' notunu yazmıştı.