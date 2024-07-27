Ayşegül Aldinç paylaştı! Devlet memuru olduğu yıllardan...

Sanatçı Ayşegül Aldinç, yıllar önce çekilen siyah beyaz fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Aldinç, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu (şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ) bitirdikten sonra 4 yıl Yıldız Parkı içinde bulunan Yıldız Porselen’de (ki Sümerbank’a bağlıydı o zaman) önce stajyer öğrenci sonra da desinatör olarak devlet memuru statüsünde çalışmıştım.
Fotoğrafta kıvançla eserimin önünde görülüyorum.
Böyle lenger tabak denir koca tabaklara, vazo ve çeşitli porselen objelere serbest çalışmalar yapardık. Şablonlu klasik çalışmalar da olurdu arada.
Eurovision’da yarışıp ayağımın tozuyla işe döndüğüm yıl."
"Yarışma konusunda müdüriyetten izinliyim tabii.
Hiç unutmam askere gider gibi uğurlanmıştım Yıldız Porselen’den.
Saçlarım kısa o vakit.
Cesaret edip kestirmişim.
O yıllar “Aslan Başı” moda.
Niye bu isim konmuş belli değil! Ensede de bir parça saç olduğundan yele sayılıyorsa demek.
Sonra onu da kestirmişim.
Lafı da kısa keseyim o zaman ben.
Kimi uzun yazıyorsun diyor kimi “Sen yaz biz okuyalım” şeklinde hoş bir yaklaşım içersinde.
Ben ikinciyi yeğliyorum tabiyatıyla.
Yazmak bizde ata sporu.
Bu arada ikinci kitabım Malumatfuruş/Ayşegül’ün Günlüğü’nün imza günü var Burhaniye Kitap Fuarı’nda.
27 Temmuz Cumartesi saat 20.00 de. Yer Ören Meydanı.
O yanda olan kitapseverleri, beniseverleri beklerim bu buluşmaya.
Kısa kestim ama güzel bağladım nitekim.
Görüşmek üzere…"