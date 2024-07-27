Ayşegül Aldinç paylaştı! Devlet memuru olduğu yıllardan...

Kimi uzun yazıyorsun diyor kimi “Sen yaz biz okuyalım” şeklinde hoş bir yaklaşım içersinde.

Ben ikinciyi yeğliyorum tabiyatıyla.

Yazmak bizde ata sporu.

Bu arada ikinci kitabım Malumatfuruş/Ayşegül’ün Günlüğü’nün imza günü var Burhaniye Kitap Fuarı’nda.

27 Temmuz Cumartesi saat 20.00 de. Yer Ören Meydanı.

O yanda olan kitapseverleri, beniseverleri beklerim bu buluşmaya.

Kısa kestim ama güzel bağladım nitekim.

Görüşmek üzere…"