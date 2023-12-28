Ayşegül Yıldız: Hiçbir çocuğu İbrahim Tatlıses gibi olamaz!

2011 yılında İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturan ve 2013 yılında boşanan Ayşegül Yıldız, 11 yaşındaki kızı Elif Ada hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin 'yılbaşı planınız nedir?' sorusuna yanıt veren Yıldız, "Yeni yılda ailemle ve çocuğumla evde olacağım. Dünyada olan şeyler hepimizi etkiliyor. O yüzden çıkasım da yok" dedi.

'GÖNLÜM TELEVİZYONDAN YANA'

Ayşegül Yıldız, "Artık iç mimarlık yapmak istemiyorum. Beni mutlu etmiyor. Televizyonla ilgili güzel teklifler vardı ama anlaşamadığımız yerler oldu. Gönlüm televizyondan yana" diye konuştu.

'ELİF'İN ŞAHANE SESİ VAR AMA HİÇBİR ÇOCUĞU İBRAHİM BEY GİBİ OLAMAZ'

42 yaşındaki Ayşegül Yıldız, ''Beşinci sınıfa gidiyor. Elif Ada'nın şahane sesi var. Diğer çocukları gibi babasından yeteneği almış. Hiçbir çocuğu İbrahim Bey gibi olamaz. Yabancı şarkı söylüyor kızım. Elif Ada utangaç, babasının yanında şarkı söylemiyor. Benim kaydedeceğimi anladığında da söylemiyor.'' dedi.