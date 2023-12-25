Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda, 55 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncular Ayşen ve Yılmaz Gruda'nın kızları Elvan Gruda hayatını kaybetti. 55 yaşında hayata gözlerini yuman Gruda'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

FİLM-SAN VAKFI'NDAN AÇIKLAMA

Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.

AYŞEN GRUDA 2019'DA, YILMAZ GRUDA İSE BU YIL HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

OYUNCU TUNA ARMAN: KONTROLE GİTMEDİ, İHMAL ETTİ

Elvan Gruda'nın vefatının ardından yaşadıkları süreci anlatan oyuncu Tuna Arman, arkadaşına şu sözlerle veda etti:

"Elvan Gruda ,zor bir yaşamdı ünlü bir anne babanın çocuğu olmak...

Elvan Gruda konservatuvar mezunu bir müzisyen...

Elvan Gruda bir kanalda yayın yönetmeni...

Elvan Gruda en kıymetlisi Emre'nin annesi...

10 yıl önce geçirdiği meme kanserini tedaviler sayesinde yendi ama sonrasını umursamadı. 'Bitti' dedi. Dinlemedi bizleri... Kontrole gitmedi, ihmal etti. Kendi seçimiydi bu...

Anne ve babasının hastalıkları... Annenin kaybı, ardından babasının sağlık sorunları ve kaybı yordu ve yıprattı.

Dayanılmaz ağrılar başladı. Zorla götürdüğüm hastanede yapılan tetkikler sonucu metastaz dördüncü evredeydi. 3 ay sürdü her şey... Tedavi başladı ama çok geç kalmıştık ve maalesef Elvan 55 yaşında gitti... Oysa hayalleri vardı, hayallerimiz vardı... Emre vardı, ama olmadı gitti!

Mekanı cennet olsun. Hep birbirimize 'kardeşim' derdik, güle güle kardeşim bir gün görüşmek dileğiyle seni çok seviyorum."