Azra Akın: Çocuğumu yalnız başıma büyütmek istiyorum

2017'de Atakan Koru ile dünyaevine giren ve 2018'de oğlu Demir'i kucağına alan Azra Akın, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

"DEMİR DE ÇOK MUTLU OLDU"

Habertürk'ün haberine göre Azra Akın, "Arkadaşlar bir yakınımın doğum günü var, ona hediye alıyorum. İkinci çocuğuma hamile olduğum için çok mutluyuz. Oğlum Demir'e bir kardeşi olacağını eşim Atakan Koru ile birlikte onun anlayacağı bir şekilde anlattık ve o da çok mutlu oldu" dedi.

"ÇOCUĞUMU YALNIZ BAŞIMA BÜYÜTMEK İSTİYORUM"

Akın, "Çocuğumu yalnız başıma büyütmek istiyorum. Demir'de de bu böyle olmuştu. Eşimin ailesi ve benim ailem bize biraz uzak olduğu için onlardan yardım almamız zor olacak ama bir yardımcımız tabii ki olacak" şeklinde konuştu.