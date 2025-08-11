Azra Akın'dan estetik açıklaması: 43 yaşındayım estetiğim yok

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru ve çocukları Demir ile Arya ile birlikte Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Önceki gün Ortakent'te bir plajda görüntülenen Akın, minik kızı Arya'yı yüzerken objektiflere takıldı. Kızıyla deniz keyfi yapan Akın'ın 1 yaşındaki Arya'ya olan benzerliği dikkat çekti.

Gazeteci Tolga Bozduman'ın haberine göre, plajdaki tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Azra Akın, kendisine yöneltilen iltifatlara teşekkür etti.

Ayaküstü sohbet sırasında "43 yaşındayım, hiçbir yerimde estetik yok" açıklamasıyla dikkat çeken Akın, doğal güzelliğiyle de takdir topladı. Kızı Arya'yı ailesine emanet ettikten sonra denize tek başına giren Akın, formda fiziğiyle de göz doldurdu.