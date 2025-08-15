Baba acısıyla sarsılan ünlü oyuncudan yeni paylaşım

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan boyuncu Hayal Köseoğlu'nun babası Yiğit Köseoğlu, 12 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

"1 SENELİK MÜCADELESİ SONUCU KAYBETTİK"

Ünlü oyuncu, acı haberi "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler'' sözleriyle paylaşmıştı.

"KOR ATEŞ GİBİ DÜŞTÜ İÇİME"

Babasına olan özlemini sosyal medyada dile getiren Köseoğlu, duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yazdığınız mesajları görüyorum. Ne kadar sevgi dolu, güzel insanlar biriktirmişim. Uzak, yakın, hepinizin mesajları bana kocaman bir sevgi hissettirdi. İnsan, kendisini en çok seven iki insandan birini kaybedince, o yoğun sevgiye ihtiyaç duyuyormuş gerçekten. Ama lütfen kusuruma bakmayın, tüm gün uyuyorum, saatlerce scroll yapıp beynimi uyuşturuyorum ve akşam bayılmaya çalışıyorum. Şimdi acım çok taze. Sanki içime sığmıyor. Cevap verebilecek mecali bulamıyorum. Ama bilin ki çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Bu günler de geçecek biliyorum. Babasını kaybeden tek kız evlat ben değilim, onu da biliyorum. Ama güzel gözlümün geri gelmeyeceğini bilmek kor ateş gibi düştü içime. Başa çıkmak çok zor. Ama sizi çok seviyorum güzel dostlarım. Tekrar teşekkürler.