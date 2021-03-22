Baba Hadid açıkladı: Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye

Dünyaca ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid'in babası milyarder iş insanı Mohamed Hadid İstanbul'a yaptığı ziyaretinde 5 çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu söylerken, "Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye" dedi.

''TÜRKİYE'YE 20 KEZ GELDİM''

Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, Türkiye’ye geldi. Sultanahmet’te bir otele yerleşen Hadid, kaldığı otelde basına açıklamalarda bulundu. Sputnik'in haberine göre Yıllardır Türkiye’ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye’nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını söyledi. İskenderun’da da bir süre kaldığını dile getiren Hadid, Türkiye’ye 20. kez geldiğini ifade etti.

''BİR DAHA Kİ SEFER ÇOCUKLARIMLA GELECEĞİM''

Hadid, "Türkiye’yi çok seviyorum. Yemeklerine bayılıyorum. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Bir daha ki sefer çocuklarımla geleceğim. Türkiye’nin güzel yerlerini birlikte keşfedeceğiz. Bodrum gittiğim yerlerden bir tanesiydi. Bundan sonra diğer yerlere de gitmek istiyorum. Alaçatı, Antalya, Kapadokya ve Gaziantep gibi yerlere de gitmek istiyorum. Özelikle Gaziantep'e gitmek istiyorum. Zeugma Müzesi'ni merak ediyorum. Ziyaret edeceğim" dedi.

MOHAMED HADİD: 5 ÇOCUĞUMUN MÜSLÜMAN İSİMLERİ VAR

Bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Hadid, “Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi’nin ismi Nur, Bella’nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi oğlunun adını da Khai koydu. Hayriye’nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var” dedi.

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