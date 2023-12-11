Baba olan Kaan Urgancıoğlu: Uykusuz gecelere hazır değilim

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, yaz aylarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmişti. Bir süredir anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin bebekleri normal doğumla dünyaya gelmişti. Çift, 3 kilo 100 gram dünyaya gelen oğullarına Ardıç ismini verdi. Urgancıoğlu, önceki gece Maslak'taki bir hastanede gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DOĞUM ANINDA BURCU'NUN YANINDAYDIM"

Urgancıoğlu, "Sabah 08.29'da dünyaya geldi Ardıç bebeğimiz. Annenin de Ardıç'ın da sağlık durumu çok iyi. Ben doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucu oldu. Film izlemek gibiydi o an. Tam sanki benim başıma gelmiyor da arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonlu bir film izledim diyebilirim" dedi.

"UYKUSUZ GECELERE HAZIR DEĞİLİM"

Kaan Urgancıoğlu, "Uykusuz gecelere hazır mısınız?" sorusuna "Rahmetli Kayahan'ın çok güzel bir ninnisini dinledim. Yardımcı olacağı zamanlar olacaktır mutlaka ama ben uykusuz gecelere hazır değilim açıkçası" diyerek güldü. Kaan Urgancıoğlu, Ardıç için ise, "Sanırım bana benziyor" dedi.