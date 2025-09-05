'Babam ve Oğlum'un Deniz'i olarak tanınmıştı! Ege Tanman, İstanbul'a veda ediyor
"Babam ve Oğlum" filmiyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu Ege Tanman, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Uzun bir süredir sosyal medyada sessiz kalan Tanman, yaptığı paylaşımla "İstanbul defterini kapatıyorum" diyerek sevenlerini şaşırttı. Oyuncunun, hayatında yeni bir sayfa açmak için İstanbul'dan ayrıldığı öğrenildi.
Usta yönetmen Çağan Irmak'ın imzasını taşıyan ve izleyen herkesi gözyaşlarına boğan "Babam ve Oğlum" filminin küçük oyuncusu Ege Tanman, büyüdü ve aldığı radikal kararla gündeme oturdu
Filmde 7 yaşında canlandırdığı "Deniz" karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu, 26 yaşında aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
"İstanbul defterini çok yakında kapatıyorum," diyen Tanman, bu kararıyla yeni bir hayat ve maceralara atılacağını belirtti. Paylaşımında, "Seni, kaosu, trafiğini özlemem gibi gelse de aşk-nefret ilişkimiz devam edecek İstanbul. Daha güzel zamanlarda daha güzel anılar biriktirmek üzere" ifadelerini kullandı
Hayranlarının merakını gidermek için, taşınma kararının detaylarını yakında yayınlayacağı bir YouTube videosunda açıklayacağını söyledi.