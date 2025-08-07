Babam ve Oğlum'un sevilen ismiydi! Usta oyuncu Mahmut Gökgöz'ün huzurevindeki son hali yürek burktu
Babam ve Oğlum filminde Kahya karakteriyle hafızalara kazınan Mahmut Gökgöz'ün son hali ortaya çıktı. Usta oyuncunun tekerlekli sandalyedeki son görüntüsü, hayranlarını derinden etkiledi.
Özge Çolak
Dikkat Bebek Var, Yol Arkadaşım, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Babam ve Oğlum gibi hafızalara kazınan yapımlarda yer alan tiyatro sanatçısı ve yönetmen Mahmut Gökgöz uzun süren sessizliğin ardından ilk kez görüldü.
Murat Salahlı isimli sosyal medya kullanıcısı usta oyuncuyu kaldığı bakım evinde ziyaret etti. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"da canlandırdığı İbrahim Meftun karakteriyle tanınan sanatçının, yaklaşık 1,5 yıldır bu tesiste kaldığı ifade edildi.
Tekerlekli sandalyede görülen oyuncunun son hali gündem oldu.
Kullanıcılar, "Sağlık içinde geçsin günleriniz", "İnşallah tekrar tv de güzel bir yapımda sizi görürüz", "Sağlık afiyet diliyorum. Özledik elbette", "Yaşlılık ne zor", "Vay be bir zamanlar dizilerin yüzüydü resmen" gibi yorumlarda bulundu.