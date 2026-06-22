Bad Bunny 1 milyar doları aşan ilk Latin sanatçı oldu

Bad Bunny, kariyeri boyunca toplam gişe hasılatında 1 milyar dolar sınırını aştı. Porto Rikolu şarkıcı, bu başarıyı, 2026 boyunca Güney Amerika, Avustralya, Japonya ve Avrupa'da gerçekleşen büyük stadyum konserleriyle elde etti.

Bad Bunny geçen yıl 'Debi Tirar Mas Fotos Dünya Turnesi'ne çıkacağını duyurduğunda, programında ABD'de hiçbir konser yer almaması geniş çapta konuşulan bir konu olmuştu. Bu, uluslararası bir yıldızın ABD'de konser vermemesinin ilk örneği değil, ancak şimdiye kadarki en büyüğü.

2,4 MİLYON BİLET SATTI

Billboard Boxscore'a bildirilen rakamlara göre, Bad Bunny'nin turnesi, Madrid'de gerçekleşen son 10 gösterilik serisi de dahil olmak üzere ilk 41 gösterisinde 360 ​​milyon dolar hasılat elde etti ve 2,4 milyon bilet sattı. Bu da onu, ABD'de hiç gösteri yapmayan, Boxscore tarihindeki en yüksek hasılatlı ve en çok bilet satan turne yapıyor.

Boxscore'un 40 yıllık tarihinde 1 milyar doların üzerinde gelir elde eden sanatçı sayısı 25'ten az olsa da, Bad Bunny bu listeye dahil olması bireysel olarak tarihi bir öneme sahip. Gerçek adıyla Benito Antonio Martínez Ocasio, 1 milyar doların üzerinde bilet geliri elde eden ilk Latin sanatçı oldu. Daha geniş anlamda ise, İngilizce şarkı söylemeyen ilk sanatçı olma özelliğini taşıyor.

EN İYİ SANATÇILAR SIRALAMASINDA BİRİNCİ OLDU

Bad Bunny'nin Latin veya İngilizce dışındaki dillerde şarkı söyleyen sanatçılar arasında çığır açması ilk kez olmuyor. 2020'de 'El Ultimo Tour Del Mundo', Billboard 200 listesinde zirveye çıkan tamamı İspanyolca ilk albüm oldu. 2022'de ise Billboard'un yıl sonu En İyi Sanatçılar sıralamasında birinci olan ilk İngilizce dışındaki sanatçı oldu. Bad Bunny aynı yıl, yıl sonu 'En İyi Turneler' listesinde de bir numaraya ulaşan ilk İngilizce dışında söyleyen sanatçı oldu.