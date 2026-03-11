Bad Bunny sosyal medyada ilk kez paylaşım yaptı! İşte 32'nci yaş pozu
Bad Bunny’nin Super Bowl 60 performansıyla yarattığı o büyük yankı henüz dinmemişken, ünlü yıldız doğum gününde hayranlarını ters köşeye yatıran bir hamle daha yaptı. Bugüne kadar sosyal medyada hiç paylaşım yapmayan Bad Bunny, ilk kez doğum gününe özel bir paylaşım yapmış oldu.
Yaklaşık on yıl önce bir markette rafları düzenleyen Bad Bunny'nin, bugün Super Bowl sahnesinde kendi dilinde ve kültürüyle devleşmesi, ülkesinde büyük bir gurur dalgası yarattı.
2026 Super Bowl'un bu görkemli şovu, 1992'deki Gloria Estefan performansından bu yana Latin kültürünün küresel sahnedeki en güçlü yansıması oldu. Bad Bunny, bu tarihi geceyle kültürün paylaşıldıkça güçlendiğini ve dans pistinde herkese yer olduğunu tüm dünyaya gösterdi.
Bad Bunny Super Bowl 60'taki muazzam performansının ardından izleyicilere asıl adıyla seslenen sanatçı, şu ilham verici mesajı paylaştı:
"Benim adım Benito Antonio Martínez Ocasio. Eğer bugün Super Bowl 60 sahnesindeysem, bu asla kendime inanmayı bırakmadığım içindir. Siz de kendinize inanın, düşündüğünüzden daha değerlisiniz." ifadelerini kullandı.
32'NCİ YAŞ GÜNÜNE ÖZEL POZ!
Bad Bunny, sosyal medyada pek fazla paylaşım yapmayan ünlü isimlerden biri. Ünlü şarkıcı, ilk kez 32'nci yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu. İşte Bad Bunny'nın 32'nci yaş gününe özel o paylaşımı...
