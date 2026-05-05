Bad Bunny'i kimse tanıyamadı! Met Gala'da yaşlı adam kostümüyle poz verdi
Porto Rikolu ünlü sanatçı Bad Bunny, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin ikonik merdivenlerinde düzenlenen 2026 Met Gala’da gecenin en şaşırtıcı performanslarından birine imza attı. "Düşlerin Mimarisi" temasına çarpıcı bir yorum getiren başarılı şarkıcı, alışılmışın dışına çıkarak kırmızı halıda yaşlı bir adama dönüştüğü sıra dışı kostümüyle çıktı...
ABD'nin New York kentinde bulunan Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen 2026 Met Gala, birbirinden ilginç kostümlerle geçit yapan ünlülere ev sahipliği yaptı. O ünlüler arasında biri vardı ki, dikkat çekmek için elinden gelen her şeyi yaptı.
Grammy ödüllü şarkıcı Bad Bunny, protez makyajla katıldığı Met Gala'da, yaşlı bir adam görünümüyle poz verdi. 32 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, Kostüm Enstitüsü yararına bağış toplamak üzere düzenlenen galada, yaşlı bir erkek olarak görünmek için özel bir yaşlandırma makyajı yaptırmıştı. Şarkıcının ellerindeki yaşlandırma detayları bile düşünülmüştü.
Tamamen siyah, özel dikim bir smokinle galaya katılan Bad Bunny, boynuna bağlanan büyük fiyonkla, tasarımcı Charles James'in Kostüm Enstitüsü koleksiyonunun daimi bir parçası olan 1947 tarihli "Bustle" elbisesine gönderme yaptı.
Ünlü şarkıcının elinde bir baston da vardı. Bunny'nin makyajını, Heidi Klum'un en cesur ve sıra dışı Cadılar Bayramı kostümlerinden bazılarında ona yardımcı olmasıyla tanınan sanatçı Mike Marino yaptı.