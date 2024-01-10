Bade İşçil: Çalışmayarak nereye kadar dayanabilirim?

Aşk 101, Ufak Tefek Cinayetler, Ezel gibi birbirinden başarılı projelerde rol alan oyuncu Bade İşçil, ekran projeleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

'HAYAL KIRIKLIĞI YARATMAK İSTEMEM'

Rol aldığı dizilerde hangi kriterlere dikkat ettiği sorulan Bade İşçil, "2024 yılında güzel bir projeyle seyircinin karşısında olurum umarım. Proje konusunda seçici davranmak zorundayım çünkü hayal kırıklığı yaratmak istemem. Sonuçta iş ahlakı diye bir şey var" şeklinde konuştu.

'BEN DE ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM'

Ünlü oyuncu, ''Seyirci beni belli standartlarda ve reytingi olan işlerde beni görmeye alıştı. Gönül ister ki aynı seviyede bir iş olsun ama şöyle bir durum da var. Ben de çalışmak zorundayım, çalışmayarak nereye kadar dayanabilirim? Dünyanın şartları belli. Açıkcası çalışmayı ve ekranlarda olmayı özledim'' dedi.